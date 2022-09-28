شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: لابد من دعم مهرجان الموسيقى العربية والأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا ورئيس مهرجان الموسيقى العربية، إن المهرجان يعد من أهم المهرجانات الموجودة في الدول العربية، حيث نعمل عليه منذ فترة طويلة، وبذلنا مجهودا كبيرا من أجل أن يخرج بشكل مميز أمام الجميع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أن المهرجان سيقام على أكثر من مسرح منها مسارح دار الأوبرا المصرية ومسرح الجمهورية ومسرح الإسكندرية ودمنهور، ويحييه كبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسيشهد مشاركة نجوم لأول مرة فى المهرجان.

وطالب مجدى صابر خلال كلمته بدعم مهرجان الموسيقى العربية والأوبرا.

وأكد الموسيقار الكبير حلمي بكر خلال مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية أن المهرجان تأكيد لأصالة الغناء الذى افتقدناه منذ فترة.

وأضاف أنه لابد من الإكثار من الأغاني الجيدة خاصة أن المطربين يتباهون بالغناء لقامات الزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما، مشيرا إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر هرم الغناء ولابد أن ندعمه كلنا.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 تكريم عدد من الشخصيات الفنية خلال حفل الافتتاح منهم الفنانة إسعاد يونس وصفاء ابو السعود والموسيقار مودي الإمام وزين نصار وهاني عبد الكريم وأحمد الجميري وماجد عسكر وحسين فوزي.

وأهدت الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام خلال شهر أكتوبر المقبل إلى روح الموسيقار على اسماعيل لمشواره الفني.

وأعلنت جيهان مرسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مشاركة عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي لأول مرة، منهم النجم راغب علامة وديانا حداد وملحم زين ومحمد منير للمرة الثانية.

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

وقالت مؤخرا الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره، ويمكن ان يصاحب العازف آلة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت ان يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عاما، ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بجمالى 90 ألف جنيه ، أما مسابقة الغناء العربى للأطفال وذوي القدرات الخاصة فضمت شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية واداء اغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة اجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والاجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.