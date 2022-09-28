شكرا لقرائتكم خبر عن 99 فنانا من 9 دول يشاركون بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 31، عن مشاركة 99 فنانا من 9 دول منهم محمد منير، وهانى شاكر، وأصالة، وعمر خيرت، وراغب علامة، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، وعفاف راضي، وكارول سماحة، ومدحت صالح، وعاصي الحلاني، وعمر خيرت، وصابر الرباعي، وجنات، مى فاروق.

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .