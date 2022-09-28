شكرا لقرائتكم خبر عن بناء ديكورات ضخمة لمسلسل نيللى كريم الجديد رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، إن مهندس الديكور الخاص بمسلسل النجمة نيللى كريم بدأ في بناء ديكورات ضخمة بأحد الأماكن ، مشيراً إلى إنه من المقرر أن يبدأ تصوير العمل أواخر شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن العدل جروب تتابع التفاصيل المبدئية للعمل بالتزامن مع معاينة أماكن التصوير الأخرى مع المخرج ماندو العدل ، مؤكداً أن العدل جروب تعاقدت مع كل من الفنان جمال سليمان وناهد السباعى، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

كما تصور نيللى كريم حالياً فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، وعدد من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.