"تكريما لروحها".. سمية الخشاب تحمل اسم "نيرة" في فيلم "التاروت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انطلق تصوير مشاهد فيلم "التاروت"، حيث احتفل أبطال العمل بهذه المناسبة، وذلك بحسب "et" بالعربي" التي رافقت الأبطال، رانيا يوسف وسمية الخشاب ومحمد عز، ومؤلف العمل معتز المفتي، والمخرج إبرام نشأت

وقالت الفنان سمية الخشاب لـ "et بالعربي": "ده إهداء لروحها، وإحنا سمينا الشخصية فعلا على اسمها، وأضاف مؤلف الفيلم: "ده تكريما ليها مش بنحكي الحكاية بتاعتها، وكذلك ميري وكذلك ريهام".

يذكر أن فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.