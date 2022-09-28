"يتحدث عن قضية اغتصاب الأطفال".. أبطال فيلم "التاروت" يحتفلون بتصوير أولى مشاهده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

بدأ صناع عمل فيلم "التاروت" تصوير أولى مشاهد الفيلم، وذلك حسب "et بالعربي".

وقالت الفنانة رانيا يوسف لـ et بالعربي": "القضية فيمينست جدًا بتناقش قضية اغتصاب الأطفال ودي حاجة أنا بهتم بيها وبحاول إننا نحاربها في المجتمعات العربية".

وأبدى الفنان محمد عز إعجابه بسيناريو الفيلم، حيث قال: "السيناريو روعة، الفكرة حلوة جدا"، وأضافت الفنانة سمية الخشاب: "أول مرة أعمل النوع ده من الأفلام".

يذكر أن فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.