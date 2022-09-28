أرملة سعيد صالح ترد بـ القانون على تصريحات فكري صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شيماء فرغلي اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الفنان فكري صادق، بعد ما أساء لزوجها في تصريحاته الأخيرة.

ونشرت شيماء صورتين، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت :" أستاذ فكري صادق أنا مش هرد عليك، ولكن لما تيجي تقول اسم النجم سعيد صالح، فهو تاريخ فني عظيم، وشرف لمصر ولكل مصرى، وعشان كدا ردي عليك هيكون قانوني".

وتعرض الفنان فكري صادق لانتقادات وهجوم شديد، بعد تصريحاته الأخيرة على شاشة ON عن الفنان الراحل سعيد صالح، إذ قال إن موهبته لم تكن فريدة من نوعها، بل كانت عادية.

واستكمل:"هناك العديد ممن يشبهونه في التمثيل، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات، وموجة غضب كبيرة من محبي الراحل".

وردت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، من تصريحات فكري صادق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت قائلة: إيه اللذاذة دي يا أستاذ فكري، أنا مش هرد على حضرتك، لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب".