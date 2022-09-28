بعد سوريا.. قطر تنفي إقامة حفل محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد حفله الغنائي الجديد المقرر أن يحييه في دولة قطر.

ونشر رمضان، صورة لحظة تعاقده على الحفل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية.. أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميرا وشعبا.. بمشيئة الله الخامس والعشرون من نوفمبر".

ورفض عدد من شعب دولة قطر إقامة حفل الفنان محمد رمضان بعد أن وجه عدة رسائل مسيئة للدولة في حفل غنائي له.

وجاءت تعليقات عدد من القطريين عبر موقع "تويتر": هل فعلا تم منح ترخيص لهذا اللي تكلم عن قطر؟، مقهور من المطرب اللي بيغني عندنا عقب ما شتمنا؟

لترد وزارة الثقافة القطرية: "نشكر لكم استفساركم، ونود التنويه أن الوزارة لم تعط أي رخصة".

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

ومن المقرر أن يحيي "رمضان"، حفلا غنائيا بمحافظة الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في شوارع عروس البحر المتوسط.

يأتي حفل "رمضان" بمحافظة الإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها بالساحل الشمالي ورفعت شعار "كامل العدد".