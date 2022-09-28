لقاء سويدان توجه رسالة لـ سوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة لقاء سويدان رسالة للفنانة الكبيرة سوسن بدر.

ونشرت لقاء صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الأستاذة العظيمة سوسن بدر اشتغلنا مع بعض كتير مسرح ومسلسلات، اتعلمت منك حاجات كتير في الشغل وفي الحياة، بحبك وبحترمك وبتعلم منك، ربنا يديلك الصحة والسعادة وتمتعينا بفنك الجميل و برُقيك وإنسانيتك".

واحتفلت الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها، يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ أنها من مواليد 1957.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3"، يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.