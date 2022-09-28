نجل سعد الصغير الأكبر يخطف أنظار المتابعين بوسامته

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - احتفل الفنان سعد الصغير بعيد ميلاد نجله الأكبر محمود في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
ونشر سعد الصغير مجموعة من الصور تجمعه بنجله الذي أصبح شابا، وأرفقها بتعليق عايده من خلاله بمناسبة عيد ميلاده .
فقال : ” كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة واشوفك أحسن واحد في الدنيا وربنا يكرمك يارب وافرح بيك قريب، صاحبي وأخويا وحبيبي وإبني ” .
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