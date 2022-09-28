كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - طلب الفنان ” عمرو رمزي ” والذي اشتهر بتقديمه لبرنامج “حيلهم بينهم” من جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك بالدعاء له بالشفاء .
وذلك على خلفية إجرائه لعملية جراحية في العين، حيث نشر صورة له ظهر بها وهو يضع ضمادة طبية على عينه اليمنى دون أن يكشف عن أية تفاصيل عن سبب العملية .
وأرفق عمرو رمزي الصورة بتعليق جاء فيه : ” الحمد لله .. عملية صغيرة، يومين وراجعلكو .. دعواتكم ” .
يذكر أن عمرو رمزي شارك أيضا في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها : فرقة ناجي عطا الله وعايزة اتجوز والمداح في جزئيه الاول والثاني .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له .. نجم برنامج “حيلهم بينهم” يطلب الدعاء من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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