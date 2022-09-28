في أحدث ظهور له .. نجم برنامج “حيلهم بينهم” يطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - طلب الفنان ” عمرو رمزي ” والذي اشتهر بتقديمه لبرنامج “حيلهم بينهم” من جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك بالدعاء له بالشفاء .

وذلك على خلفية إجرائه لعملية جراحية في العين، حيث نشر صورة له ظهر بها وهو يضع ضمادة طبية على عينه اليمنى دون أن يكشف عن أية تفاصيل عن سبب العملية .

وأرفق عمرو رمزي الصورة بتعليق جاء فيه : ” الحمد لله .. عملية صغيرة، يومين وراجعلكو .. دعواتكم ” .

يذكر أن عمرو رمزي شارك أيضا في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها : فرقة ناجي عطا الله وعايزة اتجوز والمداح في جزئيه الاول والثاني .