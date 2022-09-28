هالة فاخر : ” كان لازم أقلع الحجاب عشان اشتغل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - تحدثت الفنانة هالة فاخر حلال حلولها ضيفة ببرنامج “كلمة أخيرة” عن فترة ارتدائها للحجاب والأسباب التي دفعتها بعد ذلك إلى خلعه .

حيث أشارت هالة فاخر إلى أن قرار ارتدائها للحجاب جاء بعد عودتها من أداء فريضة الحج وكان نابعا من داخلها بدون تأثير من أحد .

فقالت : ” حسيت إني عايزة اتحجب لا حد أثر عليا ولا حضرت دروس دينية ولا أي حاجة من دي خالص .. اتحجبت وقعدت محجبة يمكن 4 أو 5 سنين ” .

وتابعت : ” الشغل بقى محدود وأنا ولا وارثة ولازم أنزل اشتغل .. وفي الأول سمعت إن الباروكة بدل الحجاب أهو تلكيكة وده مش صحيح طبعا ” .

أضافت هالة فاخر : ” اشتغلت شوية بالباروكة وبعد كده لقيت ما هو يا تتحجبي يا متتحجبيش وكنت في الفترة دي عندي لخبطة بين اتحجبت وأقلع الحجاب .. كان لازم أقلع الحجاب عشان أشتغل وربنا غفور رحيم ” .

وعن قرار خلع الحجاب وإحساسها بعد ذلك قالت : ” عارفة لما تنزلي الشارع وانتي مش مكملة لبسك قعدت فترة كده وحاسة إن أنا عريانة ” .

وأكدت هالة فاخر على أنها لم تستشر شيوخا قبل الحجاب أو بعده لكونها ترى أن هذا الأمر بينها وبين الله .. كما أنها لم تتقرب من الفنانات المحجبات في ذلك الوقت ولكنها في بعض الحالات كانت تستشير الفنان مجدي إمام لأنه معتدل على حد وصفها .