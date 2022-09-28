تكريم إسعاد يونس وصفاء أبو السعود فى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 تكريم عدد من الشخصيات الفنية خلال حفل الافتتاح يوم 20 أكتوبر المقبل، منهم الفنانة إسعاد يونس وصفاء أبو السعود والموسيقار مودى الإمام وزين نصار وهانى عبد الكريم وأحمد الجميرى وماجد عسكر وحسين فوزى.

وأهدت الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى يقام خلال شهر أكتوبر المقبل إلى روح الموسيقار على إسماعيل تكريما لمشواره الفنى.

أعلنت جيهان مرسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مشاركة عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي لأول مرة، منهم النجم راغب علامة وديانا حداد وملحم زين ومحمد منير للمرة الثانية.

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

وقالت مؤخرا الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره، ويمكن ان يصاحب العازف آلة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت أن يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عاما، ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بجمالى 90 ألف جنيه ، أما مسابقة الغناء العربى للأطفال وذوي القدرات الخاصة فضمت شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية واداء أغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة اجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والأجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.