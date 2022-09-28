شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية بحضور حلمى بكر ومجدي صابر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مؤخرا الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين، وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره، ويمكن ان يصاحب العازف آلة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.
أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة فاشترطت ان يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عاما، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) الى جانب اداء اغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بجمالى 90 ألف جنيه ، اما مسابقة الغناء العربى للاطفال وذوي القدرات الخاصة فضمت شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 ويقوم المتسابق باداء اغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية وأداء اغنية من اختيار المتسابق، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة اجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .
وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والاجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.