نادي السينما الإفريقية يعرض فيلم "تمساح النيل"بسينما الهناجر السبت المقبل

وكان قد عرض الفيلم في الدورة الـ 11 لمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، والذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.

محمد يوسف

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