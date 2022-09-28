شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السينما الإفريقية يعرض فيلم "تمساح النيل"بسينما الهناجر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الافريقية والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب فيلم "تمساح النيل"، إخراج نبيل الشاذلي ويتناول الفيلم رحلة أهم سباح في تاريخ مصر " عبد اللطيف أبو هيف " وحياته وبطولاته.
الفيلم سيعرض يوم السبت 1 أكتوبر 2022 بسينما الهناجر في تمام الساعة السابعة ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور مخرج الفيلم نبيل الشاذلي.
وكان قد عرض الفيلم في الدورة الـ 11 لمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، والذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.