شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الحلاوة دي.. 10إفيهات لـ سلطان الكوميديا سعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد ذكر اسم سلطان الكوميديا سعيد صالح، نتذكر كلماته وإفيهاته الخالدة ولا يمكن أن تتمحى من ذاكرة التاريخ، ويتم استحضارها فى مواقف ومناسبات مختلفة، أكثر الأفيهات التى أثرت فى الجمهور ومازلنا نرددها حتى الآن، وما زال الشباب يستخدمها ومنتشرة على السوشيال ميديا.

وقدم سعيد صالح للفن العديد من الأعمال التى تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون،ومن إيفيهاته الخالدة "يا دين النبى إيه الحلاوة دى"، و"بتحط كلونيا"، و"عليا النعمة أنت بتتكلم صح"، و"أنا مش هضربه أنا هفهمه غلطه بس"، و"فين السؤال؟"، و"يامينز"، و"مش هو ده المنطق يا متعلمة يا بتاعة المدارس؟"، من مسرحية مدرسة المشاغبين.

كما كان للفنان الراحل عدد من الإفيهات الرائعة بمسرحية العيال كبرت، منها "وده اسمه فن برده يا راجل"، و"ده مش محتاج مؤهلات ده محتاج ليونه"، و"أنا عندى استعداد للانحراف"، و"ما هى زاطت بقى"، و"تذكرتين"، و"كل حاجة سليمة بس لوحدها"، و"كنت معدية قلت آجى أخد الجمعية"، "نفسى أشوف أبوكوا على دراعه"، و"روحت المدرسة وضربت الجرس وسألتنى ومجاوبتش وهزقتنى وقلت إزاى واحد زيى أنا يتهزأ كلمة منى على كلمة منى كبرت فى دماغى وادتنى أسبوع فصل".

بدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين. على مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.



