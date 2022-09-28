فنانة مصرية شهيرة : ” الحياة من غير راجل ممتعة وزي الفل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة هالة فاخر عن رأيها وشعورها بالحياة بدون رجل وعدم زواجها مشيرة إلى أنها ترى ذلك أفضل بالنسبة لها .

فقالت هالة فاخر خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي أن حياتها بدون رجل (زي الفل) على حد وصفها .

وتابعت : ” أنا وحسين ابني عايشين مع بعض وبناتي ساكنين في نفس المنطقة بستمتع لما اعمل أكل لحسين واشوف طلباته ” .

أضافت : ” الحياة بدون رجل ممتعة وجميلة جدا، أنا أجيب حد ينكد عليا ليه .. هما بيقولوا علينا نكديين، لأ هما اللي نكديين على فكرة ” .

وواصلت “فاخر” حول علاقتها بأبنائها : ” بناتي مش مخليني عايزة حاجة، حسين منتهى الحنية معايا فخلاص كل حاجة موجودة ” .