كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة هالة فاخر عن رأيها وشعورها بالحياة بدون رجل وعدم زواجها مشيرة إلى أنها ترى ذلك أفضل بالنسبة لها .
فقالت هالة فاخر خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي أن حياتها بدون رجل (زي الفل) على حد وصفها .
وتابعت : ” أنا وحسين ابني عايشين مع بعض وبناتي ساكنين في نفس المنطقة بستمتع لما اعمل أكل لحسين واشوف طلباته ” .
أضافت : ” الحياة بدون رجل ممتعة وجميلة جدا، أنا أجيب حد ينكد عليا ليه .. هما بيقولوا علينا نكديين، لأ هما اللي نكديين على فكرة ” .
وواصلت “فاخر” حول علاقتها بأبنائها : ” بناتي مش مخليني عايزة حاجة، حسين منتهى الحنية معايا فخلاص كل حاجة موجودة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة : ” الحياة من غير راجل ممتعة وزي الفل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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