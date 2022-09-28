شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الأفلام بالسينمات في أسبوع.. أشباح أوروبا وتسليم أهالي يتصدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية إيرادات وصلت إلى 4,518,315 جنيه، الأسبوع الماضي، إذ تصدر فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس 114 ألفا و987 جنيه من إجمالي ما حققته السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوع من عرضه مليون و138 ألفا و808 جنيهات.

كما بلغت الإيرادات التي حققها فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم خلال الأسبوع الماضي 936 ألفا و781 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أسابيع من طرحه 28 مليونا و 684 ألف و20 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "تسليم أهالى" كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.

بينما حصد فيلم "كيرة والجن" للفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز خلال الأسبوع الماضي 927 ألفا و24 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد 13 أسبوعا من طرحه 116 مليونا و71 ألف و982 جنيه.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أما فيلم "بحبك" للفنان تامر حسني حقق الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 575 ألفا و430 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 12 أسبوعا من طرحه 53 مليونا و513 ألفا و261 جنيها.

فيلم "بحبك"، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

كما حصد فيلم "عمهم" للفنان محمد عادل إمام الأسبوع الماضي 826 ألفا و533 جنيها، حتى بلغ إجمالي إيرادات الفيلم خلال 12 أسبوعا من طرحه في السينمات 52 مليونا و428 ألفا و142 جنيها.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

وبلغ إجمالي ما وصلت إليه إيرادات فيلم "خطة ما زنجر" خلال 5 أسابيع من طرحها مليون و978 ألفا و761 جنيها، إذ أنه حقق الأسبوع الماضي 85 ألفا و183 جنيها.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة الفنانين ياسمين رئيس وحمدى المرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد، وإخراج رامى رزق الله، وقصة الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.

أما فيلم "الدعوة عامة" لم يحقق الأسبوع الماضي سوى 28 ألفا و556 جنيه، وحقق إجمالي إيرادات بلغت مليون و 660 ألفا و267 جنيها خلال 6 أسابيع من طرحها.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.