شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك وكريستان بيل فى العرض الخاص لفيلم أمستردام بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يروج النجمان رامي مالك وكريستان بيل لفيلمهما الجديد أمستردام، وذلك بحضورهما العرض الخاص في مدينة سينشري بكاليفورنيا.

شاركهم حضور العرض الخاص مخرج ومؤلف الفيلم ديفيد أو راسل، وبعد ذلك طرح عليهم بعض الأسئلة من قبل الحاضرين حول الفيلم ، بجانب ذلك حضرعرض خاص آخر للفيلم في مسرح كابيتان في هوليوود كل من رامي مالك و كريستان بيل .

بدأ تصوير الفيلم في لوس أنجلوس من شهر يناير حتي مارس من العام الماضي، ويطرح فيلم أمستردام في دور العرض يوم 7 أكتوبرالمقبل .

تدور أحداث الفيلم في ثلاثينات القرن الماضي حول 3 أصدقاء شهدوا جريمة قتل وكشفوا عن مؤامرة من افظع المؤمرات في التاريخ الأمريكي ، الفيلم من إخراج و تأليف ديفيد أو راسل ، ويشارك في العمل كل من مارجو روبي ، جون ديفيد ، أنيا تايلور ، روبرت دي نيرو ، ماتياس ، زوي سالدانا ، تيموثي اوليفانت ، مايك مازر ، كريس روك ، تايلور سويفت.