شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تنعى حماتها: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة شريهان، حماتها السيدة اكرام المانى، والدة زوجها علاء الخواجة، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابها على تويتر وغردت شريهان، قائلة:" اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".



شريهان

وسيتم تشييع الجثمان غدا الخميس من مسجد مقبرة سحاب، وسيتم دفن الجثمان بـ مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، وتتقبل أسرتها العزاء يومي الخميس والجمعة.

وصباح اليوم الأربعاء، كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن وفاة والدة زوجها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة إكرام المانى حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة وعصام الخواجة وعبلة الخواجة، ووالدة زوجى الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".