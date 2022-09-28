شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء المرشحين رسميًا على مقعد نقيب الموسيقيين بعد رفض الطعون المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الطعون وأعلنت أسماء المرشحين على منصب النقيب، بعد ان تم رفض الطعون التي تم تقديمها، كما قررت النقابة أيضا أن يكون التصويت الكترونيا في الانتخابات المقرر إقامتها 11 أكتوبر المقبل، ووضعت أرقاما للمرشحين الأربعة من خلال لجنة النيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

مصطفى كامل رقم عضويته 8004

مصطفى حلمي إبراهيم أمين رقم عضويته 6452

شريف على حمدي رقم عضويته 5214

علاء سيد أحمد رقم عضويته 4751

يذكر أن الفائز في الانتخابات سوف يستمر لمدة 10 أشهر فقط، وذلك لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر الذي استقال مؤخرا من منصب النقيب، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئيسية في يوليو 2023