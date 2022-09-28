شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يدعو لـ هشام سليم من أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسام داغر، الدعاء للنجم الراحل هشام سليم، من أمام الكعبة، بعد أن أنهى مناسك العمرة، ونشر حسام صورة لهشام سليم على الموبايل داخل الحرم المكى، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا:" اللهم اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم".



حسام داغر

وهذه العمرة الثانية لحسام داغر، خلال أشهر الصيف حيث كانت الأولى خلال شهريونيو الماضى التى التقى فيها مع المطرب المغربى سعد لمجرد

يذكر أن الفنان حسام داغر أنضم إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبد القدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.

من ناحية أخرى كان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949". وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى".