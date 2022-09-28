شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان توجه رسالة حب إلى سوسن بدر: اتعلمت منك كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لقاء سويدان عن حبها الشديد للفنانة سوسن بدر، كما وجهت رسالة لها، وذلك من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نشرت عدة صور تجمعهما، معلقة: "الأستاذة العظيمة سوسن بدر اشتغلنا مع بعض كتير مسرح و مسلسلات، اتعلمت منك حاجات كتييير في الشغل و في الحياة.

وتابعت لقاء سويدان: "بحبك و بحترمك و بتعلم منك، ربنا يديلك الصحة والسعادة و تمتعينا بفنك الجميل و برقيك وانسانيتك".



لقاء سويدان وسوسن بدر

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية عن تاريخ مصر القديم، والتي تقدمها منصة Watch It الإلكترونية، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد، ومن المقرر أن ينطلق عرضه غدا الخميس.

يتحدث الفيلم يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.وتقوم الفنانة سوسن بدر بحكي قصة الفيلم بالتعليق الصوتي "فويس أوفر" ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.

وكانت الفنانة سوسن بدر، زارات عددًا من المعالم السياحية بمحافظة الأقصر في مقدمتها معبدا الأقصر والكرنك من أجل تصوير الفيلم، كما تم تصويره في عدة محافظات أخرى بجانب الأقصر مثل سوهاج، قنا، وأسوان، متضمنا عددا من المعالم الأثرية في كل محافظة منهم.

وفي سياق آخر أعربت لقاء سويدان عن سعادتها بالمشاركة في اللجنة التنظيمية الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وقالت لـ ”الخليج 365”، إن اللجنة بذلت مجهودا جبارا لخروج المهرجان بهذا الشكل، وإن المخرجة أنعام محمد على رئيس لجنة تحكيم المهرجان تحافظ على السرية التامة وصارمة جدا في كل التفاصيل، للحفاظ على مصداقية اللجنة التي تضم كبار النجوم والنجمات من كل ألوان الفنون الإخراج والتمثيل والموسيقى.