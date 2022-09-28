شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يتعاقد على "مرزوق وإيتو" ويتلقى محمد رمضان للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان سيد رجب على المشاركة في بطولة فيلم "مرزوق وإيتو" للنجم محمد رمضان وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل وابرام العقود خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ويسجل "مرزوق وايتو" التعاون السابع بين سيد رجب ومحمد رمضان، حيث اجتمعا سوياً في 3 أفلام هم "عبده موته" عام 2012، "قلب الأسد" عام 2013، "جواب اعتقال" عام 2017، و 3 مسلسلات هي "نسر الصعيد" عام 2018، "موسى" عام 2021، "المشوار" في شهر رمضان الماضى 2022 وظهر فيه سيد رجب كضيف شرف خلال الـ 10 حلقات الأخيرة.

وفى سياق آخر، يصور سيد رجب حالياً فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

أما محمد رمضان فيواصل تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم بالتزامن مع التصوير، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.