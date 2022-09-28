نص كلمات أغنية "يلا نعشها " فى حب مصر للألمانى الفرفوش.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - تم تداول اغنية بعنوان "يلا نعشها" بشكل واسع علي السوشيال مديا، للمواطن الألمانى أندرياس، يتحدث فيها عن حبه وعشقه لمصر، بعد أن عاش على أرضها 9 سنوات، حيث تقول كلمات الأغنية :

دنيا جميلة وحياة حلوة

يلا نعيشها وننسى همومنا

نفرح ونبطل تكشيرة

ونقوم نرقص ونغنيلها

نفرح ونبطل تكشيرة

ونقوم نرقص ونغنيلها

حتى لو كانت الموجة عالية

وطى راسك وبحنية

هتعدى المحنة بإذن الله

بس انت اجمد واستحملها

اضحك للدنيا وعيش سعيد

أصلها واقفة ومش واقفة

انسى اللى راح وابدأ تانى

ودوس على الخوف الى في قلبك

ياما وقعنا وقومنا زمان

دنيا كده وبتعلمنا

اغنية الألماني أندرياس (4)

اغنية الألماني أندرياس (5)

اغنية الألماني أندرياس (6)

اغنية الألماني أندرياس (1)

أغنية الألماني أندرياس (2)

اغنية الألماني أندرياس (3)

وأدى حب اندرياس، الذى يعمل فى مجال التجارة، لمصر أن يتعلم اللغة العربية والتى تعتبر من اصعب اللغات، ليغنى فى حب مصر باللغة العربية، وتم تداول أغنية اندرياس بشكل واسع على السوشيال ميديا مرفقة بتعليق "يلا نعيشها - أندرياس الفرفوش "أندرياس" ألمانى عايش فى مصر من 2013 شغال فى التجارة ومن عشقه لمصر احترف الغنا باللهجة المصرية.. وأصحابه سموه "الفرفوش".

ويظهر أندرياس فى الأغنية، وهو يغنى لمصر بكل حب وتفاؤل ويظهر فى الفيديو عددًا من أشهر المعالم والمناطق المصرية مثل النيل، وخان الخليلى والمناطق المصرية القديمة.