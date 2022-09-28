شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الأربعاء النجم محمد حماقى حفلا غنائيا بأحد الفنادق المطلة على البحر بالإسكندرية يقدم فيها حماقى باقة مميزة من الأغانى التي قدمها قديما وحديثا منها " وأحلى حاحة فيكى ، واحدةواحدة ، يا ستار، الادرللين ، وغيرها من الاغانى ، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

طرح النجم محمد حماقى، مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.