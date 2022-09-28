شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يشكف عن شخصيته فى مسلسله الجديد "المتهمة" وعرضه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد دياب، عن شخصيته في مسلسل "المتهمة" مع النجوم درة وعادل كرم، المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، إذ يجسد شخصية (المقدم هشام دياب)، المكلف بالبحث والتحقيق في إحدى قضايا القتل، والذى تدور حولها قصة العمل، والمسلسل يضم العديد من الفنانين عادل كرم، أسامة عباس، علي الديب، محمود غريب ومن تأليف وإخراج تامر نادي .

وفى سياق آخر، انتهى دياب مؤخراً من تصوير فيلم "السرب"، والذى يعد من اضخم الأفلام انتاجياً ، ويشارك في بطولته كلا من النحوم أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، آسر ياسين، تايسون، إسلام جمال، أحمد حاتم، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال .

وكانت آخر أعمال دياب في الدراما التلفزيونية، مسلسل "توبة"، والذى حقق نجاحاً كبيرا بشخصيته التي تفاعل معها الجمهور، حيث قدم دياب أحد أهم أدواره في هذا العمل، الذى شارك في بطولته كلا من عمرو سعد، ماجد المصرى، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، على الطيب، وعدد من الفنانين، إخراج أحمد صالح.

وعلى المستوى الغنائى، طرح دياب أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ياتى ياتى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من تأليف محمد عبد النبى، وألحان غريب وتوزيع توما، ونالت نجاحاً كبيراً نظراً للرتم السريع الذى تتضمنه الأغنية، بالإضافة إلى خفة ظل الكلمات والتي تفاعل معها الجمهور .

وكان دياب قد طرح منذ فترة أغنية "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.