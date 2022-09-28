شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جنازة وعزاء حماة إسعاد يونس وشريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، اليوم الأربعاء، السيدة اكرام المانى، والدة علاء الخواجة وحماة كل من إسعاد يونس وشريهان، وسيتم تشييع الجثمان غدا الخميس من مسجد مقبرة سحاب، وسيتم دفن الجثمان بـ مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، وتتقبل أسرتها العزاء يومي الخميس والجمعة.





وصباح اليوم الأربعاء، كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن وفاة والدة زوجها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة إكرام المانى حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة وعصام الخواجة وعبلة الخواجة، ووالدة زوجى الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".