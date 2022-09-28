شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض فيلم "ريتسا" في نادي السينما بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ فعاليات الموسم الجديد من نادي سينما دار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، حيث يتم عرض فيلم "ريتسا" بالمسرح الصغير الساعة ٨ مساء.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع صناع العمل، ومنهم المخرج والمؤلف والمنتج والفنان أحمد الفيشاوي والفنانه عائشة بن أحمد وأمير المصري، ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين، ونادي سينما الأوبرا إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وأمير المصري، إخراج أحمد يسري وتأليف معتز فتيح,

تدور أحداث فيلم "ريتسا" حول العديد من قصص الحب التي تتضمنها الأحداث، إذ يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وتقع الأحداث في الإسكندرية.

يشار إلى أن فيلم "ريتسا" تم عرضه للمرة الأولى بدور السينما في ديسمبر الماضي، وحقق إيرادات بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه من شباك التذاكر بالسينمات المصرية.