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اليوم عرض فيلم "ريتسا" في نادي السينما بالأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ فعاليات الموسم الجديد من نادي سينما دار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، حيث يتم عرض فيلم "ريتسا" بالمسرح الصغير الساعة ٨ مساء.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع صناع العمل، ومنهم المخرج والمؤلف والمنتج والفنان أحمد الفيشاوي والفنانه عائشة بن أحمد وأمير المصري، ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين، ونادي سينما الأوبرا إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وأمير المصري، إخراج أحمد يسري وتأليف معتز فتيح,

تدور أحداث فيلم "ريتسا" حول العديد من قصص الحب التي تتضمنها الأحداث، إذ يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وتقع الأحداث في الإسكندرية.

يشار إلى أن فيلم "ريتسا" تم عرضه للمرة الأولى بدور السينما في ديسمبر الماضي، وحقق إيرادات بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه من شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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