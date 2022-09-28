شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله الـ 52.. هؤلاء قدموا شخصية جمال عبد الناصر ونجله يكشف أفضلهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثنان وخمسون عاما مرت علي رحيل الزعيم جمال عبد الناصر ثاني رؤساء مصر والذي حكمها من عام 1956 وحتى وفاته في عام 1970 يوم 28 سبتمبر وقد جسد شخصية ذلك الزعيم الملهم حوالي 8 فنانين منهم كان الفنان الكبير الراحل أحمد زكي في فيلمه " ناصر 56 " وقدمه الفنان مجدي كامل في مسلسلين " العندليب " ثم قدمه في مسلسل " ناصر " تأليف يسري الجندي وقدمه أيضا الفنان رياض الخولي والفنان خالد الصاوي ، والفنان ياسر المصري ، والفنان جمال سليمان ، ولكن من كان الأفضل من وجهة نظر عائلة الزعيم ؟ نجل الزعيم جمال عبد الناصر " عبد الحكيم " يجيب خلال السطور التالية ..

قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر ابن الزعيم الراحل، لـ الخليج 365 عن أفضل من قدم شخصية والده قائلا : الفنان أحمد زكي بالنسبة لي هو الأفضل رغم أنه لا شبه بينه وبين والدي ولكنه استطاع أن يعيشنا في روح الفترة وروح جمال عبد الناصر وقدم الشخصية بطريقة عبقرية في فيلم "ناصر 56"، وأيضًا قدم الفنان مجدي كامل الشخصية ببراعة أيضًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "ناصر" من تأليف يسري الجندي، وقدمه الفنان خالد الصاوي وهو ممثل ممتاز وأحب تمثيله جدا وعندما أقرأ اسمه في أي عمل أتابعه ولكن الفيلم نفسه لم يحقق النجاح المطلوب لعدة عوامل تخص السيناريو والإخراج، كما قدم رياض الخولي الدور بشكل جيد في مسلسل "أم كلثوم".

ويذكر أن السينما المصرية والدراما التليفزيونية قدمت عددا من الأعمال التي أظهرت جوانب كثيرة من شخصية ذلك الزعيم الأسطوري الذي كان يتميز بالكاريزما والشخصية القوية وفي نفس الوقت الطيبة والجدعنة والرجولة والكرامة.

وقدمت السينما علاقته الأسرية وهو ما ظهر جليا في فيلم «ناصر 56» الذي تطرق إلى الجانب الشخصي والعائلي في حياة الزعيم الراحل وهو الفيلم الاشهر، وقام شخصيته الفنان القدير الراحل أحمد زكي والفيلم من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل، ويتناول حياة عبد الناصر العائلية ومكتبه والخطب التي ألقاها وعلاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وشارك في بطولته فردوس عبدالحميد في دور تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل، وشعبان حسين، في دور عبدالحكيم أبو بكر أحد فريق التأميم، وطارق الدسوقي الذي أدي دور عبدالحكيم عامر، وهاني رمزي، في دور محمود فهيم، والفنانة القديرة أمينة رزق.



احمد زكي في ناصر 56

هذا الفيلم بالتحديد هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة في حياة الرئيس جمال عبدالناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة علي يد الجماعة المحظورة .

قدمت أيضا السينما فيلم آخر بعنوان " جمال عبد الناصر " وأخرجه السوري أنور قوادري وتطرق خلاله لحياة جمال عبد الناصر بالكامل وليس جزءا من مسيرته مثل فيلم " ناصر 56 "، فالفيلم اختار له القوادري الفنان خالد الصاوي في أول بطولة له وتناول الفيلم قصة حياة الزعيم جمال عبدالناصر بداية من ولادته مرورًا بهزيمة 67 والخلافات مع المشير عبدالحكيم عامر، وحتي وفاته إلا أن الفيلم لم ينل الشهرة الواسعة على غرار "ناصر 56، والفيلم قام ببطولته هشام سليم مجسدا دور المشير عبد الحكيم عامر وعبلة كامل مجسدة دور زوجة الزعيم جمال عبد الناصر وجميل راتب في دور محمد نجيب وطلعت زين فقي دور الرئيس السادات وغادة عبدالرازق في دور برلنتي عبد الحميد وخالد صالح في دور صلاح نصر .

كما تناولت الدراما أيضا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في اكثر من عمل لعل أهمها مسلسل " ناصر " للكاتب يسري الجندي والذي ابدع الفنان مجدي كامل في تجسيد شخصيته وتناول المسلسل تفاصيل كثيرة عن حياة الزعيم كما ظهر أيضا مسلسل آخر وهو مسلسل " صديق العمر " الذي واجه انتقادات كثيرة بسبب تجسيد جمال سليمان لدور الرئيس الراحل، وباسم سمرة الذي جسد دور عبدالحكيم عامر، ودرة، التي قامت بدور برلنتي عبدالحميد، وصبري فواز، الذي جسد قصة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

وفي مسلسل " الجماعة 2 " جسد فيه الفنان الراحل ياسر المصري شخصيته ببراعة شديدة واهتم بالمضمون الداخلي للشخصية أكثر من اهتمامه بالشكل الخارجي أكثر من اهتمامه بلغة الجسد ، وهناك عدة أعمال أخرى ظهر فيها الزعيم جمال عبد الناصر بشكل عابر دون أن يكون هو محور العمل ومنها مثلا " أيام السادات " فلم يعط مساحة للزعيم جمال عبد الناصر فيه وجسد شخصيته الفنان محمود الخولي في لقطات محدودة حيث ظهر في اجتماعات الضباط الأحرار، وبعض مشاهد أخرى، حيث إن التركيز لم يكن كبيرًا عليه لأن الفيلم يتناول حياة السادات، وظهر أيضا في مسلسل " ام كلثوم " جمال عبد الناصر وجسد شخصيته الفنان رياض الخولي إلا أن المسلسل لم يبرز أي جوانب أخرى من حياة الرئيس الراحل غير العلاقة بينه وبين أم كلثوم فقط بالإضافة إلى المشاهد القليلة التي ظهر بها على الشاشة ، كما جسده الفنان جمال سليمان في مسلسل " صديق العمر " ولكنه لم يحالفه الحظ في تجسيده .



هؤلاء جسدوا شخصية جمال عبد الناصر

ومؤخرا قدم الفنان المصري الأصل فابيو إبراهام شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى عمل وثائقى درامى يتناول تاريخ القدس كمدينة وأهم الشخصيات التى أثرت فيها بالسلب أو الإيجاب وبالتالى سيكون الزعيم جمال عبد الناصر من المؤثرين فى قضية القدس وله دور كبير فى تاريخ تلك المنطق وحارب من أجلها، الفيلم سيكون به شخصيات كثيرة جدا منها موشي ديان والملك حسين والكثير من الشخصيات المؤثرة فى تلك الفترة فالفيلم يرصد تاريخ القدس وقصة تلك المدينة محور الصراع الدائم.