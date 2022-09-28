أول تعليق من شريهان بعد وفاة حماتها والدة علاء الخواجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان، والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، التي رحلت أمس الثلاثاء.

وكتب المؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"خالص العزاء للغالي الاستاذ علاء الخواجة وللأسرة الكريمة في وفاة المرحومة والدته، الفاتحة".

لترد الفنانة شريهان في أول تعليق لها، :"اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".

وأعلنت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.

وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة"

علاء الخواجة هو رجل أعمال أردني تزوج من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأنجب منها نجله "عمر"، كما تزوج من الفنانة شريهان وأنجب منها ابنتيها "لؤلؤة" و"تالية القرآن".