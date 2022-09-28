"سلطان مصر".. خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده ويكشف عن أحدث أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج خالد يوسف عن أحدث أعماله الفنية الجديدة وهو مسلسل يحمل اسم "سلطان مصر".

ونشر يوسف صورة "تورتة"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بالتزامن مع عيد ميلاده الموافق اليوم 28 سبتمبر الجاري.

وعلق خالد يوسف على الصورة، :" بسبب طقوس الفيسبوك التي تذكر الاصدقاء بأعياد ميلادنا، وصلتني تهاني كثيرة من الأصدقاء والمتابعين كلها تتمني لي عاما سعيدا أو عمرا مديدا وأشكرهم جميعا ولكني أود في عامي الجديد أن يشاركني الجميع تمني شيئا آخر ".

وأضاف:"فقد ظللت لسنوات عديدة احتفل بعيد ميلادي مع بداية مشروع سينمائي جديد ومن حسن الطالع أن أبدأ السنة الجديدة من عمري مع مسلسل "سلطان مصر"، ظل موضوعه أحد أحلامي الفنية الكبرى وهو المستوحي من قصة الأديب العظيم الراحل يوسف أدريس "سره الباتع".

وتابع:"فلتشاركوني التمني أن أصنع عملا فنيا يكون على مستوى حلم ظللت أحلم به لسنوات ويقدر ويحترم وقت المشاهدين الذين سيتابعوه في رمضان القادم ويكون في حجم توقعهم بعودتي للفن ويليق بكل الفنانين الكبار الذين يشاركوني في صنعه، تمنياتي لكم جميعا بالسعادة والهناء".

يذكر أن أخر أعمال المخرج خالد يوسف أفلام :الشارع لنا"، "كف القمر" 2011.