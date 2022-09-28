"الخيانة مثلا".. منة عرفة تكشف سبب انفصالها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة عرفة عن سبب انفصالها عن علاقات الارتباط في تجاربها السابقة.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "The blind date show2"، بعد توجيه سؤال لها عن علاقاتها السابقة:بما إنك دخلتي في علاقتين أو تلاتة في حاجة خليتكم ما تكملوش؟".

لترد منه :"ليه هو أنا هسيبه علشاني، ما أنا هسيبه علشانه هو، زي مثلا الخيانة".

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوليو الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".

واحتفلت الفنانة الشابة منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو 2021، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما.

وأعلن محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الأولى في نوفمبر 2021، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وبعدها بأيام، أعلن "المهدي" عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، عودته لمنة عرفة، قائلا: "الحمد لله.. دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا.. ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

وأعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية في 1 مارس 2022.

وفي 4 مايو 2022، أعلن محمود المهدي، عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، بعد شهرين على انفصالهما.