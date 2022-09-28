موعد جنازة وعزاء والدة علاء الخواجة زوج شيريهان وإسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت أسرة رجل الأعمال علاء الخواجة عن موعد جنازة وعزاء والدته السيدة إكرام إبراهيم ألماني، التي توفيت أمس الثلاثاء.

وصدر بيان من أسرة الخواجة، بموعد جنازة و عزاء الراحلة.

وسيتم تشييع جثمان الراحلة غدا الخميس يوم 29 سبتمبر الجاري بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب إلى مقبرة سحاب الإسلامية.

وتستقبل أسرة الراحلة العزاء بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين الخميس والجمعة في فندق كمبنسكي الشميساني.

وأعلنت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.

وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة"

علاء الخواجة هو رجل أعمال أردني تزوج من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأنجب منها نجله "عمر"، كما تزوج من الفنانة شيرهان وأنجب منها ابنتيها "لؤلؤة" و"تالية القرآن".