أشعلت السوشيال ميديا.. أول ظهور لوالده مايان السيد بعد ارتدائها “الحجاب”.. شاهدوا جمالها اللافت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة مايان السيد، بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت عليها قائلة:” كل سنة وانتى طيبة يا أحلى ماما، انتى العالم بالنسبة ليا، بحبك أوى”، ودخل متابعيها يتغزلون في جمال وأناقة والدتها.

فكانت مايان السيد نشرت صورة لها برفقة والدتها التي ظهرت لأول مرة بالحجاب الذي ارتدته منذ عدة أشهر، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها، خاصة وأنها نسقت الحجاب بطريقة مودرن مميزة.

وكشفت مايان السيد في وقت سابق أنها أطلقت اسم “رودي” المستوحى من اسم والدتها رضوى، على فستان المحجبات ضمن مجموعة الملابس التي أطلقتها في صيف 2022، وذلك تشجيعها لوالدته التي ارتدت الحجاب مؤخرًا.

والدة مايان السيد مع منى الشاذلي

ظهور والدة مايان السيد “رضوى” لم يكن الأول كما يعتقد البعض حيث أنها ظهرت من قبل فى ابريل الماضى عندما حلت ضيفة مع بناتها الأربعة فى “برنامج معكم” والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وكشفت والدة مايان السيد “رضوى” عن بعض الفتاصيل الخاصية بتربيتها لبناتها الأربعة والتى يكبرهن مايان السيد مؤكدة على ان تربية البنات صعبة للغاية وتحتاج الى معاملة خاصة جدا وانهت كلامها بجملة “حسب الله ونعم الوكيل” تعبيرا عن مدى صعوبة تربية البنات.

وعلقت الفنانة الشابة مايان السيد على كلام والدتها خلال الحلقة قائلة : “ماما بتشد فى شعرها من اللى بنعمله “.

ما لا تعرفه عن مايان السيد

وًلدت الفنانة مايان السيد في 9 نوفمبر عام 1997م، ودرست المسرح والسينما في AUC ،وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال المسلسل الدراني كأنه إمبارح، ولاقت إعجاب الكثير من الجماهير ونالت شهره واسعة، وقدمت بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية المميزة.

شاركت الفنانة مايان السيد في عدد من المسلسلات الدرامية منها “ أبو البنات، ظل الرئيس، الأب الروحي، كأنه امبارح، فكرة بمليون جنيه، هجمة مرتدة، حرب أهلية، لعبة نيوتن، إلا أنا 2 ”، إلى جانب مشاركتها في فيلمي “حرب كرموز، وبنات ثانوي”.

“حلم حياتي” آخر أعمال مايان السيد

وكان آخر أعمال مايان السيد بطولتها لحكاية بعنوان “حلم حياتى” من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا” الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد.

مايان السيد ضيفة شرف في “الاختيار 3 – القرار”

مايان السيد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “الاختيار 3 – القرار” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوي، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم واحد”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم واحد” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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