الموت يفجع الفنانة إسعاد يونس

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة إسعاد يونس في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة مساء أمس الثلاثاء .

فكتبت إسعاد يونس ناعية والدة زوجها : ” توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة ” .

وتابعت : ” ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة ” .

أضافت إسعاد يونس متوجهة بالدعاء للفقيدة : ” اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. الفاتحة ” .