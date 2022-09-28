الموت يفجع الفنانة إسعاد يونس

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة إسعاد يونس في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة مساء أمس الثلاثاء .
فكتبت إسعاد يونس ناعية والدة زوجها : ” توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة ” .
وتابعت : ” ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة ” .
أضافت إسعاد يونس متوجهة بالدعاء للفقيدة : ” اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. الفاتحة ” .
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