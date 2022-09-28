زوجة أحمد سعد تطل بالحجاب في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - شارك الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع إنستجرام وثق من خلاله تواجده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة . وظهر أحمد سعد في بعض الصور برفقة زوجته علياء بسيوني وهما يرتديان ملابس الإحرام من أمام الكعبة .. وفي صور أخرى خلال تواجده بالمسجد النبوي . وأرفق الفنان أحمد سعد الصور بتعليق جاء فيه : ” اللهم اغفر وارحم وتقبل فانت خير الراحمين ” . وتلقى “سعد” عدد من التعليقات السلبية التي انتقدت ظهوره أمام الكعبة بوشم على ذراعه وذلك للمرة الثانية، حيث سبق وتعرض لمثل هذه الانتقادات ورد بأن الوشم يغطي جرحا قديما يؤذيه نفسيا .

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