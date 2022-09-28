ماجدة زكي تلفت الأنظار بملامح مختلفة تمامًا في أحدث ظهور لها بعمر الـ60.. شاهد كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - فجع الوسط الفني قبل أيام بوفاة زوجة الفنان خالد زكي، وأقيم العزاء داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك عقب صلاة المغرب.

وحرص عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم النجمة ماجدة زكي على حضور عزاء زوجة خالد زكي، لمواساة الفنان القدير، بعد الحزن الشديد الذي أصابه بعد وفاة زوجته بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات.

الفنانة ماجدة زكي بدت بشكل مختلف عما أعتادها الجمهور، وحرصت على مواساة ابنة الفنان خالد زكي، التي انهارت بالبكاء منذ بدء العزاء.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن من بينهم: الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هاني شاكر، المنتج جمال العدل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كمال أبو رية، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة جيهان قمري، الفنانة منى عبدالغني. وغيرهم.

دفنت جثمان زوجة خالد زكي، في مقابر الأسرة بالغفير صلاح سالم، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

انهيار الفنان خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته

وانهار الفنان خالد زكي أثناء تشييع جنازه زوجته بمسجد مصطفى محمود، وقام بمواساته عدد من النجوم والفنانين والإعلامين، حيث حضر الجنازة عدد كبير من زملائه من الوسط الفني وكان من بينهم الفنانة نهال عنبر والإعلامي عمرو الليثي، حيث يظهر على الفنان خالد زكي حزنه الشديد على فراق زوجته ورفيقة حياته.

نجوم وفنانين حرصوا على نعي زوجة الفنان خالد زكي

حرص بعض النجوم والفنانين والإعلامين على نعي زوجة الفنان خالد زكي حيث نعتها الفنانة نبيلة عبيد قائلة: “أتقدم للفنان القدير والزميل خالد زكى وعائلته بخالص العزاء فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزى، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب وألهم أهلها الصبر والسلوان، أمين يا رب العالمين”.

بينما قالت الفنانة نادية الجندي: “خالص التعازى للنجم الكبير والصديق العزيز خالد زكى في وفاة زوجته زيزى الجميلة الطيبة كنت بحبها أوى ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته وربنا يصبره هو وأولاده دينا وتامر”.

وأما عن الفنانة نهال عنبر والتي تعد صديقة زوجة الفنان خالد زكي الراحلة فقامت بنعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: “انتقلت إلى رحمة الله صديقتي وحبيبتي وعشرة عمري زيزي حرم الفنان القدير خالد زكي”، وتابعت في إحدى منشوراتها بالدعاء لها قائلة: “يارب ارحمها برحمتك وهى كانت ملاك بقلبها الابيض الجميل وكانت صديقة عزيزة وغالية، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ونسألكوا الفاتحه والدعاء”.

ورحلت السيدة “زيزي” زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

أحدث أعمال ماجدة زكي

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ماجدة زكي تصوير مشاهدها بـ مسلسل “صاحب الظل الطويل“، في الفترة الحالية، وويشاركها البطولة محمد ثروت والذي يجسد خلال الأحداث دور سائق ويقوم بالعديد من المهام في الملجأ الذي تديره ماجدة، حيث تقدم دور مديرة ملجأ أطفال شريرة.

صاحب الظل الطويل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الموسيقية الكوميدية، ومكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد، ومن بطولة ماجدة زكي، محمد ثروت، معتز هشام، ريهام الشنواني، وعدد من الأطفال، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حماده، وإخراج تامر مهدي.

يُشار أن ماجدة زكي، كانت آخر أعمالها مسلسل “هجمة مرتدة” من بطولة أحمد عز، والذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم هند صبري، صلاح عبدالله، هشام سليم، ندى موسى، وخالد أنور، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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