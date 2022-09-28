شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى الجندى تلقن خالد الصاوى درساً فى اهتمام الأب ببناته بمسلسل "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "أعمل إيه" بطولة النجمين خالد الصاوى وصابرين، الذى يعرض حالياً على قناة DMC، أحداثاً مثيرة للغاية، حيث عاد عبد الله الفولانى – خالد الصاوى من عمله، ليجد ابنته الكبرى شادية نائمة على الأريكة، ليجدها تتمتم بكلمات غريبة، ليتجه الصاوى إلى غرفة ابنته (فايزة) – إيمى الجندى، ويسألها لماذا شقيقتها نائمة على الأريكة، لترد وما المشكلة، لتنفجر فايزة في مشهد مؤثر للغاية، وتنفجر فى البكاء.

ولقنت فايزة والدها درساً في توزيع اهتمام الأب بين بناته، وجاء ذلك، بعدما لاحظت فايزة أن والدها يهتم أكثر بابنته شادية (نور إيهاب)، وأكدت له، انه يهتم بشادية أكثر، وذكرت له عدة مواقف تعصر قلبها بشأن ذلك، كما حرصت فايزة – إيمى الجندى على لفت انتباه والدها أن ما تحدثت به ليس غيرة من شقيقتها ، بل هو لفت نظر له عما يبدر منه تجاه بناته الآخريات .



اعمل اية



ايمى الجندى

ويعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.







