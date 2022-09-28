شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مساهماته مع الفريق..قرار مفاجئ من إدارة ميلان تجاه جيرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن نية إدارة فريق ميلان الإيطالي لمكافأة النجم الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب الفريق في ظل دوره الفعال مع الفريق خلال الفترة الماضية.

مساهمات جيرو مع ميلان منذ انضمامه في صيف 2021

وعلى الرغم من كبر سن جيرو الذي وصل لعمر ال35 عاما، إلا أنه منذ انضمامه لصفوف ميلان في صيف 2021 قادما من صفوف تشيلسي، وقد ساهم في العديد من الامور التي ادت لتحقيق الكالتشيو الموسم الماضي.

وترى الصحف الإيطالية أن جيرو سيكون له دورا محواريا مشابها لدور إبراهيموفيتش في وقت سابق كونه أصبح نقطة مرجعية للاعبين أصحاب السن الصغير ودعمهم وأصبح محل ثقة الجميع داخل ميلان.

إدارة ميلان تخطط لتجديد عقد جيرو

ووفقا لما نشره موقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة ميلان تخطط لمكافأة اللاعب وتجديد عقده وزيادته لمدة عام آخر لينتهي في صيف 2024 بدلا من 2023

أرقام جيرو مع ميلان هذا الموسم

وعلى الصعيد الفني، فيواصل جيرو تقديم مستويات متقدمة حيث استطاع خلال أول سبع مباريات بالدوري الإيطالي تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف آخر مع ميلان الإيطالي.