شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر عن تتر مسلسلها "الوالدة باشا": حاجة كده ما حصلتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة أيتن عامر عن حبها الشديد وتأثرها بأغنية "أمي" التي غناها الفنان حسين الجسمي لـ تتر مسلسلها "الوالدة باشا" الذي عرض عام 2013، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

ونشرت أيتن عامر جزء من كلمات الأغنية، عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير "تويتر"، معلقة عليها: "الأغنية دى مفيش مرة أسمعها إلا وأتأثر تأثر مش طبيعي الأغنية كانت تتر مسلسلى الوالدة باشا️، صوت حسين الجسمى و كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد حاجة كدة محصلتش ولا هتحصل، ربنا يحفظ أمهاتنا و يطول فى عمرهم".



ايتن عامر

يذكر أن أيتن عامر طرحت خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "طلعت شاطرة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادى.

وكانت آخر مشاركات أيتن عامر الدرامية، مسلسل "مكتوب عليا" الذي شاركت في بطولته بجوار مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: أكرم حسني، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، محمد طعيمة، عزة لبيب، وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.