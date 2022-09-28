شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وصداقة.. أوقات ممتعة بين ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من النجمة ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، على قضاء وقت ممتع معا، إذ نشرت الأولى صور لهما عبر حسابها على انستجرام، وقالت:" حبيبتي اللي المتغيرات ما بتغيرهاش"، كما فعلت حنان مطاوع نفس الأمر ونشرت نفس الصور وكتبت قائلة:"حبيبتي وأختي عبر السنين️ يارب إلى الأبد".



حنان مطاوع و ريهام عبد الغفور



حنان مطاوع

وتنتظر ريهام عبد الغفور، مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات، والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل اسم "الغرفة 207" صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017، ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير وتعتمد إحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه كضيوف شرف كلاً من مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، جيهان خليل، رزان مغربى.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراً مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات وشارك في بطولته اياد نصار، ثراء جبيل، إسلام إبراهيم محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف، كما عرض لها أيضاً مسلسل "معطف خطر" من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة وسلمى أبو ضيف.