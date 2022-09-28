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حسام داغر ينتهى من أداء مناسك العمرة ..صور

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القاهرة - سامية سيد -  أنهى الفنان حسام داغر  مناسك  العمرة، ونشر صورا له داخل الحرم المكى أثناء تأدية المناسك وهذه العمرة الثانية له خلال أشهر الصيف حيث كانت الأولى  خلال شهريونيو الماضى التى التقى فيها مع  المطرب المغربى سعد لمجرد 

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حسام داغر

 

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حسام داغر 

 

 

 يذكر ان انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبد القدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.

من ناحية أخرى كان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949". وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى".

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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