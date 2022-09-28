شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينتهى من أداء مناسك العمرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفنان حسام داغر مناسك العمرة، ونشر صورا له داخل الحرم المكى أثناء تأدية المناسك وهذه العمرة الثانية له خلال أشهر الصيف حيث كانت الأولى خلال شهريونيو الماضى التى التقى فيها مع المطرب المغربى سعد لمجرد



حسام داغر حسام داغر

حسام داغر

يذكر ان انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبد القدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.