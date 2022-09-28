فن ومشاهير

محمد منير يستعد لحفلته المقبلة ببروفات مع فرقته الموسيقية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الكينج محمد منير ليلة أمس، لمدة 3 ساعات، بروفة مع فرقته الموسيقية بالقاعة المخصصة للبروفات بمنزله، استعدادا لحفلته المقبلة بالشبخ زايد، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وهو الحفل الثالث للكينج خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن يقدم منير فى الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها "اللية يا سمرا، وعلمونى عينيك، وشجر الليمون، ويا مراكبى، وهيلا، ويا بنت يا أم المريلة كحلى، وللي، وأنا مبسوط، وعلىَ، صوتك ووسط الدايرة" وغيرها من الأغانى.

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 الكينج يجرى البروفة مع فرقتة الموسيقية 

 

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 الكينج يجرى البروفة مع فرقتة الموسيقية 

 

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 الكينج يجرى البروفة مع فرقتة الموسيقية 

 

يذكر أن تلقى الكينج محمد منير هدية أثناء إحيائه حفل الساحل الشمالى، حيث أهداه أحد المعجبين منحوتة تشكل علامة الـ3 أصابع وهى أشهر لزمات الكينج أثناء الغناء.

وعبر الكينج عن سعادته بالهدية، حيث قام بتقبيلها وشكر صاحبها، ويواصل الكينج تقديم الحفل الذى بدأ بأغنية "عروسة النيل"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر، حيث حضر عدد كبير من الجمهور للحفل للاستمتاع بأغنيات الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بلقاء جمهوره فى حفله الغنائى فى الساحل الشمالى ضمن الفعاليات الصيفية والترفيهية المقامة هناك، مشيراً لـ"الخليج 365" إلى أنه استعد جيداً للحفل وجهز مجموعة كبيرة من أهم أغانيه القديمة والجديدة التى يحبها الجمهور.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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