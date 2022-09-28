شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير محتفلا بعيد ميلاد نجله: أخويا وابنى وحبيبى عقبال مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان سعد الصغير على صفحته الخاصة بموقع إنستجرام بعيد ميلاده نجله الأكبر محمود بنشر صورة تجمعهما معلقا "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة وأشوفك أحسن واحد فى الدنيا وربنا يكرمك وأفرح بيك، أخويا وحبيبى وابنى محمود سعد الصغير".



سعد الصغير ونجله محمود

يذكر أنه يتبقى للفنان سعد الصغير 3 أيام وينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "حمص وحلاوة" إخراج محمد حمدى وتأليف سيد السبكى، وأعرب الصغير لـ"الخليج 365" عن سعادته بالانضمام لهذا الفيلم، لافتا إلى أنه يشعر أنه أول مرة يمثل بجد فى هذا الفيلم وذلك بشهادة كل أبطال الفيلم.