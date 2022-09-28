شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات فنية.. قصة غناء كمال الشناوي مع شادية "سوق على مهلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الراحل كمال الشناوي بالغناء في عدد من أفلامه، إذ كان يهوى الموسيقى بشدة ورغب قبل احترافه الفن أن يكون مطربا، ومن الأغان التي قدمها "سوق على مهلك" مع شادية في فيلم "بشرة خير".

حول هذه الأغنية قال كمال الشناوي في لقاء تليفزيوني قديم إنه كان يهوى الغناء ودخل معهد الموسيقى العربية، لكنه اتحرم من الغناء بالأفلام، وكان دائما يظهر بجوار شادية وهي تغني ويكتفي فقط ببعض الإيماءات أو أن يمسك بيدها أو يجري ورائها كما نشاهد في هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف كمال الشناوي: عندما جاءت أغنية "سوق على مهلك" اقترحت على المخرج أن اغني مع شادية، فالموقف الدرامي يتطلب ذلك فهي سعيدة وتغني في السيارة وبجوارها حبيبها فلماذا لا يغني أيضا! وبالفعل نفذنا الأغنية.

يشار إلى أن كمال الشناوي قدم مع شادية أيضا أغنية "دور عليه" بفيلم "وداع في الفجر" وأغنية "يا دني زوقوكي"، كما قدم مع صباح أغنية "زي العسل".

جدير بالذكر أن الفنان كمال الشناوي رحل عن عالمنا 22 أغسطس عام 2011، بعد أن شارك في نحو 250 عملا فنيا ما بين سينما وتليفزيون وإذاعة ومسرحية واحدة.