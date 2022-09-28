شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تعلن وفاة والدة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن وفاة والدة زوجها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة اكرام المانى حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة وعصام الخواجة وعبلة الخواجة، ووالدة زوجى الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".