شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور إسلام إبراهيم في مسلسل "العيلة دى" مع وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان إسلام إبراهيم تصوير مشاهده في مسلسل "العيلة دى" الذى انطلق تصويره مطلع الشهر الجارى، ومقرر عرضه في الموسم الشتوى، ويجسد إسلام إبراهيم دور ابن وفاء عامر وإسماعيل فرغلى، وهو شاب متزوج ولكنه يعانى من مسؤوليات الزواج الكثيرة ويضظر للاعتماد على أهله لمساعدته في المصاريف.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وشارك إسلام إبراهيم مؤخراً في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذى عرض على إحدى المنصات الرقمية، من بطولة بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، ثراء جبيل، محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.