شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني هوبكنز يبدأ تصوير أحدث أفلامه One Life in Pinner .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السير أنتوني هوبكنز تصوير مشاهده في فيلم One Life in Pinner الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فيه دور السير نيكولاس وينتون ، الملقب بـ "شندلر البريطاني" والذى أنقذ 669 طفلاً في تشيكوسلوفاكيا من النازيين في عام 1939 خلال الحرب.



انتوني فى الصورة وعلى يمينه الشخصية الذى يجسدها

وبدا النجم البالغ من العمر 84 عاماً في قمة حيويته بأول يوم تصوير له في العمل الذى يحظى باهتمام كبير.



انتونى هوبكنز

وكان أنتونى هوبكنز، الحائز على الأوسكار، قد شارك جمهوره، بمقطع فيديو له، خلال الفترة الماضية وهو يرقص على أنغام الموسيقى، وبدا مبهج فى إطلالة صيفية ملونة، وقميص مشجر، وبنطلون بلون بيج فاتح، وقبعة.

وتم عرض فيلم آن هاثاواي و أنتوني هوبكنز ARMAGEDDON TIME بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، وهو دراما تاريخية من تأليف وإخراج جيمس جراي وبطولة آن هاثاواي، أنتوني هوبكنز، جيرمي سترونج ودومينيك لومباردوزي.

ومن جهة أخرى شاركت الممثلة العالمية آن هاثاوى متابعيها على إنستجرام بعدة صور جديدة لها، ظهرت فيها بمنتهى الأناقة والجاذبية مؤخرًا، وخطفت بهم أنظار أكثر من 21 مليون متابع عبر إطلالتها الأخيرة التي ارتدت فيها فستانا ومعطفا حاز على إعجاب كثيرين ممن يحرصوا على متابعتها مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل.

وكانت شوهدت الممثلة آن هاثاواى مع الممثل الكبير أنتوني هوبكنز أثناء سيرهما معاً، خلال تصوير فيلم James Gray's Armageddon Time ، وذلك بكواليس العمل، حيث ظهرت هاثاواي البالغة من العمر 38 عامًا وهوبكنز البالغ 83 عامًا معًا أثناء قيامهما بتنفيذ مشاهد من الفيلم.