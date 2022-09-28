وضع مقتنيات طلعت زكريا في المركز القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة شكر لمدير المركز القومي للمسرح الفنان ياسر صادق، بعد وضع مقنيات والدها الفنان الراحل طلعت زكريا في المسرح.

ونشرت إيمي صورًا لها من المسرح، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "شكرا للفنان الجميل مدير المركز القومي للمسرح ياسر صادق، على اهتمامك بالفن والفنانين الراحلين، ووضع مقتنياتهم في المركز ومن ضمنهم بابا".

وأضافت إيمي: "إن شاء الله سيتم افتتاحه قريبا، تحت إشراف وزارة الثقافة".

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.