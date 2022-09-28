اصالة تشيد بالامير محمد بن سلمان: “شهدنا بطولات شاب لايجاربه في الشجاعه إلّا أبطال قرأنا عنّهم في كتب التّاريخ”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:50 صباحاً - أشادت الفنانة السورية أصالة بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد توليه منصب رئيس الوزراء في بلاده.

وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الحمد لله شهدنا بطولات شاب لايجاربه في الشجاعه إلّا أبطال قرأنا عنّهم في كتب التّاريخ .. وهاهو التاريخ يُكتب منّ جديد أبرز عناوينه إسمك #محمد_بن_سلمان”.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز قد أصدر، الثلاثاء، أمرا ملكيا قضى بموجبه بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء.

ونص أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية على أن “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء” بعدما كان نائبا لرئيس المجلس، وهو الملك.